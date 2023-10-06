Лепёхин: «Если «Зенит» не обыграет «Сочи», то его больше нельзя будет называть главным претендентом на чемпионство»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура РПЛ, в котором петербургская команда встретится с «Сочи».

По мнению эксперта, если «сине-бело-голубые» не смогут одержать победу над переживающими непростой период южанами, то их уже нельзя будет считать главным претендентами на чемпионский титул.

«После двух последних игр «Зенита» прогнозировать результат грядущей встречи тяжело, но мастерство игроков «сине-бело-голубых» точно никуда не делось. Если «Зенит» не наберёт завтра три очка, то его больше нельзя будет называть главным претендентом на чемпионство», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Зенит» пройдёт завтра, 7 октября. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.