Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Если «Зенит» не обыграет «Сочи», то его больше нельзя будет называть главным претендентом на чемпионство»

06 Октября 2023 • 15:04 Комментировать
Сочи
...
Зенит
1 6.90 X 4.40 2 1.50
Через 22 ч. 15 мин.

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура РПЛ, в котором петербургская команда встретится с «Сочи».

По мнению эксперта, если «сине-бело-голубые» не смогут одержать победу над переживающими непростой период южанами, то их уже нельзя будет считать главным претендентами на чемпионский титул.

«После двух последних игр «Зенита» прогнозировать результат грядущей встречи тяжело, но мастерство игроков «сине-бело-голубых» точно никуда не делось. Если «Зенит» не наберёт завтра три очка, то его больше нельзя будет называть главным претендентом на чемпионство», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Зенит» пройдёт завтра, 7 октября. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Константин Лепёхин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 12:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
07.10.23 в 14:00
Сочи Сочи
Зенит Зенит
5.80 4.50 1.57
Видео
07.10.23 в 16:30
Балтика Балтика
Оренбург Оренбург
2.55 3.40 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
15:36 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Надеемся, что после паузы на сборные Газинский сможет играть»
15:35 · Россия. Премьер-лига
«Время Абаскаля в «Спартаке» подошло к концу» — Камоцци
15:21 · Россия. Премьер-лига
Шатов — об игре за «Анжи»: «Мне имена Это’О и Роберто Карлоса назвали, я уже сидел с чувством, что чемоданы собираю»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Вахания признался, что ему нравится подход Карпина к работе
15:04 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Если «Зенит» не обыграет «Сочи», то его больше нельзя будет называть главным претендентом на чемпионство»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Жирков выделил фаворита в дерби «Спартак» - ЦСКА
14:49 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Игроки «Спартака» будут биться не за Абаскаля, а за честь клуба»
14:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о возвращении Тавареша в Москву
14:07 · Россия. Премьер-лига
​Алдонин высказался о возможном увольнении Абаскаля
14:05 · Россия. Премьер-лига
Луценко: «Россия - футбольная страна с большими проблемами» эксклюзив
14:03 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «И «Спартак», и ЦСКА пока находятся не в оптимальном состоянии»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Быстров — о Карпине и Черчесове: «Один из них точно готов побежать в «Спартак»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Луценко сделал выбор между Месси и Роналду эксклюзив
13:47 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна признался, что хотел бы видеть в России столько же парагвайцев, сколько бразильцев в «Зените»
13:35 · Россия. Премьер-лига
«Холанн и Мбаппе - два демона»: Луценко - о лучших игроках сезона эксклюзив
Все новости
Рекомендуем