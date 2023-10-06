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​«Россию не утаишь, как бы нас не загоняли»: Экс-тренер «Ростова» - о нейтральном флаге эксклюзив

06 Октября 2023 • 14:30 Комментировать (4)

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о допуске юниорских российских команд до международных соревнований.

Напомним, что УЕФА и ФИФА разрешили юношеским сборным России играть в официальных турнирах в нейтральном статусе.

«Ехать с флагом и гимном - это важно. Конечно, я понимаю, что для команды значат флаг и гимн. Тем не менее, я за то, чтобы молодые ребята ехали на международные турниры и там показывали свою страну. Пусть они победами и радостью показывают свою принадлежность. Россию ведь не утаишь, как бы нас не загоняли. Если ребята победят, то все будут ими гордиться. Надо ехать и показывать своими победами, что нас не сломать», - сказал Балахнин.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сергей Балахнин УЕФА Юношеская Сборная России
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
06 Октября 2023 в 15:42
ни загоняли, а то смысал другой палущаеца.. а можеть таки и было задумана?.. А-ха-ха-ха! )))
ингерман
06 Октября 2023 в 15:40
ай скора станец папулярен сафсем другой вид спорта.. А-ха-ха-ха! )))
Zenituwka
06 Октября 2023 в 15:00
Как же до сих пор подобные люди не могут понять. Против России ни у кого никаких вопросов. Все вопросы к дол****ам во власти. Эти д.. и Россия не одно и то же. Но к сожалению д.. захватили Россию. Не будет д... и все наладится.
sierge
06 Октября 2023 в 15:19
А к до**ам в других странах вопросов нет? Наладится - это что значит? Поставить кого-то кто бы был удобен Западу?) Как Ельцин
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