Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о допуске юниорских российских команд до международных соревнований.

Напомним, что УЕФА и ФИФА разрешили юношеским сборным России играть в официальных турнирах в нейтральном статусе.

«Ехать с флагом и гимном - это важно. Конечно, я понимаю, что для команды значат флаг и гимн. Тем не менее, я за то, чтобы молодые ребята ехали на международные турниры и там показывали свою страну. Пусть они победами и радостью показывают свою принадлежность. Россию ведь не утаишь, как бы нас не загоняли. Если ребята победят, то все будут ими гордиться. Надо ехать и показывать своими победами, что нас не сломать», - сказал Балахнин.