В главных слухах недели вы узнаете, за какой клуб Лионель Месси решил выступать в будущем, почему Винисиус Жуниор против трансфера Килиана Мбаппе в «Реал», и какого тренера «Лукойл» выбрал для «Спартака». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси выбрал следующий клуб

Для «Интер Майами» футбольный сезон может завершиться уже очень скоро – у команды не слишком высокие шансы пробиться в плей-офф МЛС. Поговаривают, что клуб будет готов зимой отпустить Лионеля Месси в краткосрочную аренду в «Барселону». Ранее один из владельцев «Интер Майами» говорил о намерении позволить Месси как следует попрощаться с каталонским клубом, чего не случилось летом 2021-го.

В то же время на днях в прессе появилась информация о том, что Месси уже спланировал долгосрочное будущее. В 2025 году звёздный аргентинский форвард не станет продлевать контракт с «Интер Майами». План Лео заключается в том, чтобы вернуться в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» - в клуб своего детства.

«Манчестер Сити» продлит контракт с Холанном

Эрлинг Холанн остаётся на радаре «Реала», но подписать норвежского форварда в ближайшие годы мадридцам будет очень сложно. «Манчестер Сити» планирует снизить вероятность отъезда Холанна на «Сантьяго Бернабеу», нанеся таким образом удар по «сливочным». В ближайшие месяцы «горожане» собираются начать переговорный процесс с Холанном о новом контракте как минимум до конца сезона 2027/2028. Эрлингу предложат повышение оклада – сейчас он зарабатывает 400 тысяч фунтов в неделю.

Винисиус против Мбаппе в «Реале»

Килиана Мбаппе слухи продолжают связывать с «Реалом». Следующим летом француз может перебраться в мадридский клуб в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ». Впрочем, есть проблема. Против подписания Мбаппе выступает Винисиус Жуниор. Бразилец считает, что рядом с Килианом он может оказаться в тени, что уменьшит его шансы на завоевание «Золотого мяча» в будущем. Кроме того, Винисиусу комфортно играть слева в атаке, и он не хочет уступать эту позицию Мбаппе. Если верить сообщениям из прессы, бразилец даже будет готов уйти из «Реала», если в команде окажется француз.

«Лукойл» выбрал тренера «Спартаку»

«Спартак» крупно проиграл два матча подряд, и в футбольном обществе снова активно начали обсуждать возможную отставку Гильермо Абаскаля с должности главного тренера. По слухам, владельцы московского клуба на самом деле рассматривают варианты с приглашением Станислава Черчесова или Валерия Карпина. При этом кандидатом номер один является Черчесов. Во-первых, этот специалист сейчас не имеет работы, и его проще заполучить (Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России). Во-вторых, в «Лукойле» ценят ряд качеств Черчесова, в том числе способность не выносить сор из избы.

Как Луис Энрике выгнал Верратти из «ПСЖ»

В летнее трансферное окно полузащитник Марко Верратти покинул «ПСЖ». Поговаривают, что Луиса Энрике устраивали игровые качества итальянца, но совершенно не устраивал его образ жизни. «Ты – прототип игрока, которого я ненавижу», - такую фразу приписывают Энрике источники. Стало понятно, что у Верратти нет будущего в Париже, и в итоге он перебрался в катарский «Аль-Араби».

Слухи собирал Александр Тихий.