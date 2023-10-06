Галактионов — о Тикнизяне: «Наир — горячий парень, где-то в силу молодости эмоции выплёскиваются»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об удалении защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в матче девятого тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Специалист выразил надежду на то, что в скором времени 24-летний футболист станет мудрее и научится контролировать свои эмоции.

«У Тикнизяна нет никаких проблем. Есть эмоциональные всплески. Наир — горячий парень. Где-то в силу молодости эмоции выплёскиваются, и мы беседуем об этом, безусловно», — приводит слова Галактионова Sport24.

В текущем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. После 10 туров РПЛ «железнодорожники» занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков.