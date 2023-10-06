Пономарёв ответил, уволит ли «Зенит» Семака

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о будущем главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Не думаю, что Семака сейчас уберут. Еще потерпят Серёжу. Хотя игру, конечно, они потеряли, а ведь и игроки у них высокого уровня. Может быть, они устали психологически. Тренер должен чувствовать это», — приводит слова Пономарёва Legalbet.

По мнению эксперта, Семаку нужно взяться за оборону, ведь там у команды большие проблемы, но он мало что в этом понимает, как и большинство тренеров.

47-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. На сегодняшний день «сине-бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.