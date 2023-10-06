Чанов рассказал, от чего зависит будущее Абаскаля в «Спартаке»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался насчет судьбы наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Может этот матч стать последним для Абаскаля в случае с поражения? Тут всё зависит от руководства. Насколько у них сил хватит, будут ли они в итоге вносить какие-то изменения?» - приводит слова Вячеслава Metaratings.ru.

Столичное дерби между спартаковцами и «армейцами» состоится в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.