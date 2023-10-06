Чанов поделился ожиданиями от матча «Спартак» - ЦСКА

Бывший тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение о матче 11-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

«Надеюсь, будет интересная игра. Не могу сказать, ожидает ли нас матч с обилием голов. Как говорил один тренер: «Нам бы завтра победить с разгромным счетом - 1:0». Здесь то же самое, трудно прогнозировать», - приводит слова Чанова Metaratings.ru.

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этим матчем «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, а «армейцы» - седьмое.