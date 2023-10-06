Рианчо поделился мнением о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался касательно будущего в команде испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль - умный и очень обученный. У руководства «Спартака» тяжелый выбор - довериться Абаскалю и дать ему время или поменять тренера. Я не смогу сделать выбор за них, решать клубу», - приводятся слова испанского специалиста на страницах «РБ Спорта».

Абаскаль занял пост главного тренера «народной команды» летом прошлого года. Контракт 34-летнего специалиста с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2025 года.

В ближайшем матче спартаковцы встретятся со столичным ЦСКА на «Открытие Банк Арене».