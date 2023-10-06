Агент Гбамена не исключил возвращение игрока в Россию

Футбольный агент Бернар Коллиньон, который представляет интересы полузащитника Жана-Филиппа Гбамена, высказался касательно возможного возвращения своего клиента в чемпионат России.

«Возвращение в Россию? Пока об этом не может быть и речи, поскольку рынок в России закрыт. Об интересе со стороны клубов тоже сказать нечего. Зимой посмотрим», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что в прошлом году Гбамен выступал за «армейцев» на правах аренды. Ивуариец принял участие в 13 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. В настоящий момент полузащитник находится в статусе свободного агента.