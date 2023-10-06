Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Гбамена не исключил возвращение игрока в Россию

06 Октября 2023 • 12:36 Комментировать

Футбольный агент Бернар Коллиньон, который представляет интересы полузащитника Жана-Филиппа Гбамена, высказался касательно возможного возвращения своего клиента в чемпионат России.

«Возвращение в Россию? Пока об этом не может быть и речи, поскольку рынок в России закрыт. Об интересе со стороны клубов тоже сказать нечего. Зимой посмотрим», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что в прошлом году Гбамен выступал за «армейцев» на правах аренды. Ивуариец принял участие в 13 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. В настоящий момент полузащитник находится в статусе свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Жан-Филипп Гбамен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 12:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
12:50 · Россия. Премьер-лига
Евгений Луценко: «Не могу назвать себя динамовцем» эксклюзив
12:43 · Россия. Премьер-лига
Рианчо поделился мнением о будущем Абаскаля в «Спартаке»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Семшов: Смена тренера кардинально не повлияет на «Спартак»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Гбамена не исключил возвращение игрока в Россию
12:35 · Россия. Премьер-лига
Луценко: «Сейчас российский футбол в стагнации, ближе к деградации» эксклюзив
12:24 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Зениту» будет тяжело догнать «Краснодар»
12:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воспитанники хабаровского СКА выиграли Дальневосточную юношескую лигу
12:20 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на дерби «Спартак» - ЦСКА
12:20 · Россия. Премьер-лига
«В команде всё прошло как обычно»: Луценко - о переходе Ташаева в «Спартак» эксклюзив
12:05 · Россия. Премьер-лига
Евгений Луценко: «Шунин мог сделать куда больше для общего успеха «Динамо» эксклюзив
12:02 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: «Спартак» и ЦСКА сейчас не в очень хорошем состоянии»
11:50 · Россия. Премьер-лига
«Меня заверили, что останусь в «Динамо», а потом тактично помахали»: Луценко - об уходе из клуба эксклюзив
11:47 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Ленини пропустит матч с «Ростовом» из-за травмы
11:35 · Россия. Премьер-лига
Луценко - о Fan ID: «Наверное, мне придётся его оформить» эксклюзив
11:34 · Россия. Премьер-лига
Алдонин рассказал, чего ждёт от дерби «Спартак» - ЦСКА
Все новости
Рекомендуем