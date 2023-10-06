Канчельскис: «Зениту» будет тяжело догнать «Краснодар»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о шансах «Зенита» на чемпионский титул РПЛ после десяти туров.

«Сейчас «Зенит» в кризисе, им будет тяжело догнать «Краснодар». Да, семь очков не такой уж и большой разрыв, но догонять всегда сложнее», — приводит слова экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, «сине-бело-голубых» лихорадит весь сезон, а интрига в нынешнем розыгрыше РПЛ будет жива до последних туров.

Напомним, что после трети пройденной дистанции «Зенит» находится на четвёртом месте в турнирной таблице с 17 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь баллов.