Назначен судья на дерби «Спартак» - ЦСКА

В грядущий уик-энд состоится столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Главным рефери принципиального противостояния назначен Кирилл Левников.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

В преддверии дерби «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается ЦСКА, то подопечные Владимира Федотова занимают седьмую строчку.

Подробная текстовая онлайн-трансляция матча между «красно-белыми» и «армейцами» пройдет на Liveresult.ru.