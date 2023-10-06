Игрок «Краснодара» Ленини пропустит матч с «Ростовом» из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини пропустит матч 11-го тура РПЛ против «Ростова».

По информации «РБ Спорт», 26-летний футболист не сможет помочь своей команде в предстоящей встрече, так как получил повреждение в матче 10-го тура против «Рубина» (2:0). Отмечается, что пока неизвестно, насколько серьёзна эта травма.

В нынешнем сезоне Ленини провёл за «Краснодар» 13 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится завтра, 7 октября, на домашней арене «быков». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.