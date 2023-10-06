Алдонин рассказал, чего ждёт от дерби «Спартак» - ЦСКА

Экс-полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился мыслями о предстоящем поединке между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Разгрома не будет, потому что, несмотря на всю нестабильность команд, на игру будет влиять настрой, а он будет особым. Хочу, чтобы матч запомнился зрелищной игрой, а не скандалами», - приводит слова Алдонина RT.

Поединок «Спартака» против ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 8 октября. Начало встречи запланировано в 19:00 по столичному времени.

Перед дерби хозяева занимают шестое место, а гости – седьмое.