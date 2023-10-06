Бояринцев высказался о ситуации Джикии в «Спартаке»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о нынешней ситуации защитника Георгия Джикии в «народной команде». Капитан лишился места в стартовом составе «красно-белых».

«Это один из самых духовитых ребят в коллективе. Он ещё наберёт кондиции. Возможно, сказывается постоянная ротация, но в слухи не верю: Георгий не сделает ничего во вред «Спартаку», - передает слова Бояринцева RT.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джикия провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до лета следующего года.