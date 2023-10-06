Игрок «Балтики» Гассама: «Пока не задумывался о получении российского паспорта»

Французский защитник «Балтики» Натан Гассама высказался о возможном получении российского гражданства.

«Пока не задумывался об этом, но в будущем — всё возможно. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, Гассама перешёл в калининградский клуб минувшим летом из софийской «Славии». В составе «Балтики» защитник успел провести девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 10 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой ближайший матч калининградцы проведут завтра, 7 октября, против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.