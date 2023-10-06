Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко рассказал о главном судейском беспределе в своей карьере. Слова футболиста передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Главный судейский беспредел в вашей карьере?

- Мы боролись за выживание с «Мордовией», играли с «Анжи». Нападающий соперника забил гол, находясь в офсайде метра на три, а арбитр его засчитал.

- А наоборот, когда помогал?

- Сложно такое вспомнить. Я не играл в «Зените», чтобы ощутить помощь судей (смеётся).

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