Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко рассказал о главном судейском беспределе в своей карьере. Слова футболиста передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
- Главный судейский беспредел в вашей карьере?
- Мы боролись за выживание с «Мордовией», играли с «Анжи». Нападающий соперника забил гол, находясь в офсайде метра на три, а арбитр его засчитал.
- А наоборот, когда помогал?
- Сложно такое вспомнить. Я не играл в «Зените», чтобы ощутить помощь судей (смеётся).
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