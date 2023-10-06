Бывший игрок «Динамо» Евгений Луценко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» вспомнил о переходе Александра Ташаева в «Спартак».

- Как изнутри выглядел его переход в «Спартак»?

- Помню, мы стояли в тренажёрном зале, я у него спросил, может ли он перейти. Он ответил, что есть такое предложение и всё. Что сказать молодому парню в такой ситуации? Я с ним близко не общался тогда. Возможно, в голове у него были другие деньги и другие амбиции. В раздевалке ничего не происходило. Не было ничего особенного, прошло как обычный трансфер.

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