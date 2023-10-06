Экс-нападающий «Динамо» Евгений Луценко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о вратаре «бело-голубых» Антоне Шунине.

- Можете сказать, что Антон входит в ваш личный рейтинг лучших вратарей РПЛ, которые до сих пор играют?

- Конечно, я с ним в нормальных отношениях. Это можно предъявить почти всем игрокам, но я скажу, что Антон мог сделать куда больше для общего успеха клуба. Понятно, что футбол - коллективный вид спорта, но играть 20 лет за «Динамо» и не выиграть ни одного трофея... В последнее время Игорь Акинфеев - лучший вратарь по моему мнению.

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