Экс-нападающий «Динамо» Евгений Луценко в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказался об уходе из столичного клуба.

- Осталась обида на клуб?

- Сейчас не могу так сказать. Весной я приходил к главному тренеру, потому что на руках у меня было предложение от другого клуба. Я спросил, рассчитывают ли на меня, но тренер меня заверил, что я останусь в «Динамо». А когда у меня кончился контракт, мне тактично помахали рукой. Сейчас обидой это назвать не могу. Понимаю, что в футболе такое бывает.

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