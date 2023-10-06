Экс-нападающий «Динамо» Евгений Луценко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о Fan ID.

«Наверное, мне придётся его оформить его, иначе я не попаду на игру чемпионата. Если бы вы мне сейчас не задали этот вопрос, то я пришёл с сыном на игру и только перед входом бы вспомнил, что мне нужно это удостоверение. Понимаю, что для болельщиков это большая проблема, но я об этом не думал», - сказал Луценко.

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