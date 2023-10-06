Экс-нападающий «Динамо» Евгений Луценко поведал о том, следит ли за выступлениями «бело-голубых». Слова форварда передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Сейчас вы переживаете за команду?

- Я не скажу, что переживаю. Мне наоборот сейчас надо нервишки успокоить, двадцать лет футболом занимался. Я получаю удовольствие от просмотра некоторых матчей, недавно ходил на стадион на матч со «Спартаком» в Кубке России. Нравится смотреть за Тюкавиным и Грулёвым, они мне симпатизируют. В этом плане игра со «Спартаком» на Кубок очень не понравилась. Такие матчи хочется посещать меньше. Я прихожу на игры, чтобы получать удовольствие. Вот в качестве болельщика стал приходить на стадион и начал понимать фанатов «Динамо».