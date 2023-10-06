Форвард Евгений Луценко рассказал, как эмоции испытал после победного гола «Спартаку». Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- В дерби вы «Спартаку» победный гол однажды забили. Особенно приятно забивать «красно-белым»?

- Не могу так сказать. Просто приятно от гола. До матча, конечно, меня многие особенно настраивали на такие игры. Болельщики встречали на улице и акцентировали на этом внимание. А так гол «Спартаку» ничем не отличается. Так же радовался, если другой команде забивал.