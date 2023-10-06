Нападающий Евгений Луценко рассказал о болельщиках московского «Динамо». Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Александр Сапета, который играл за «Динамо», рассказывал, что активные болельщики контактировали с ним и высказывали своё недовольство. У вас такое было?

- Да, были некоторые контакты, но без жёсткости. В аэропорту порой встречали и высказывали недовольство. Раза два-три за всё время мне высказывали претензии, но в основном встречи с болельщиками были тёплыми.

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