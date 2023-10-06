Российский нападающий Евгений Луценко высказался о периоде карьеры в «Динамо». Его слова передает корреспондент сетевого издания«Евро-Футбол.Ру».

- Хочется окунуться во времена, когда вы выступали за московское «Динамо». Прошло время, можно спокойно сделать какие-то выводы. У вас получилось в команде?

- Конечно, в большей степени у меня не получилось реализовать то, что я хотел. Хотел принести больше пользы клубу, добиться успехов вместе с командой. Я хотел больше забивать и завоевать титул, но не удалось. Справедливости ради, я попал в клуб в один из самых кризисных периодов за всю его историю. Руководство менялось, были постоянные качели. На тот момент мы по объективным причинам не могли играть очень хорошо.

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