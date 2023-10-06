Российский нападающий Евгений Луценко, который находится в статусе свободного агента, высказался о возможном завершении игровой карьеры. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Можете сказать, что вы завершили карьеру?

- Всё выглядит именно так. Я без команды, трансферное окно закрыто... Я провёл весь прошлый сезон, особо без травм, так что мысль о завершении карьеры у меня в голове не укладывается. Но фактически всё выглядит так, что я закончил. Если в январе не поеду ни с какой командой на сборы, то можно будет сказать, что завершил карьеру именно зимой. До начала следующего года может ещё что-то произойти. Если зимой ни с кем не поеду на сборы, то повешу бутсы на гвоздь.

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