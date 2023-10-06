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Быстров: «Клаудиньо явно снизил к себе требования»

06 Октября 2023 • 10:05 Комментировать
Сочи
...
Зенит
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07.10 14:00

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре полузащитника «сине-бело-голубых» Клаудиньо в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, бразильский футболист начал играть хуже из-за того, что снизил требования к себе.

«Клаудиньо явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества легионеров. Может, скучает по Малкому. Но тот Клаудиньо, который только перешёл в «Зенит», и нынешний — это два разных игрока», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за команду из Санкт-Петербурга 16 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Цвета «Зенита» футболист защищает с лета 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Быстров Клаудиньо
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