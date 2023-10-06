Быстров: «Клаудиньо явно снизил к себе требования»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре полузащитника «сине-бело-голубых» Клаудиньо в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, бразильский футболист начал играть хуже из-за того, что снизил требования к себе.

«Клаудиньо явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества легионеров. Может, скучает по Малкому. Но тот Клаудиньо, который только перешёл в «Зенит», и нынешний — это два разных игрока», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за команду из Санкт-Петербурга 16 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Цвета «Зенита» футболист защищает с лета 2021 года.