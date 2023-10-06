Кечинов: «ЦСКА сейчас не на ходу, у «Спартака» есть шанс реабилитироваться»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

«ЦСКА - не могу сказать, что сейчас на ходу. После поражений, конечно же, тяжело приходится, тем не менее у «Спартака» есть шанс реабилитироваться. Буду надеяться, что команда сыграет удачно», - приводит слова Валерия Rusfootball.

Дерби пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. В преддверии матча «Спартак» занимает шестое место, а ЦСКА – седьмое.