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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Топ-5 подорожавших игроков в чемпионате России

06 Октября 2023 • 12:46 Комментировать (1)

Авторитетный портал Transfermarkt подвёл очередные промежуточные итоги. По традиции, они связаны с трансферной стоимостью игроков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как изменилась трансферная стоимость самых подорожавших игроков в чемпионате России.

Пять самых подорожавших

 

Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения, 23 года)

+ 3 млн евро (трансферная стоимость 15 млн евро)

 

Матео Кассьерра («Зенит», Колумбия, 26 лет)

+ 2,5 млн евро (трансферная стоимость 6 млн евро)

 

Наир Тикнизян («Локомотив», Армения, 24 года)

+ 2,5 млн евро (трансферная стоимость 5 млн евро)

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Бенхамин Гарре («Крылья Советов», Аргентина, 23 года)

+ 2 млн евро (трансферная стоимость 5 млн евро)


Никита Салтыков («Крылья Советов», Россия, 19 лет)

+ 1,7 млн евро (трансферная стоимость 2 млн евро)

 

Два игрока, Салтыков и Гарре, представляют «Крылья Советов», которые выдали отменный старт сезона. После десяти туров команда Игоря Осинькина идёт на второй строчке в турнирной таблице.

Отметим, что в пятёрке самых подорожавших игроков представлены все позиции, кроме вратарской. Из голкиперов лучший результат у Матвея Сафонова, который прибавил 1 млн евро и достиг трансферной стоимости в размере 16 млн евро.

Лучший из армян

Эдуард Сперцян стал не только лучшим из армян в чемпионате России, но и вообще лучшим игроком, который больше всех добавил в своей трансферной стоимости. Отметим, что за год игрок сборной Армении в общем прибавил шесть млн евро. В конце июня Сперцяндобавил «трёшку», а в октябре и вовсе дошёл до уровня «мастера». 4 гола и 2 голевые передачи в десяти матчах РПЛ тому в помощь. Похоже, что удержать своего лидера «Краснодару» зимой будет очень сложно.

В пятёрке лучших есть ещё один представитель сборной Армении. Наир Тикнизян увеличил свою трансферную стоимость ровно вдвое. Максимум в цене Тикнизян имел в декабре 2021 года – 2,8 млн евро. Наир забивает как в РПЛ (4 гола, 1 голевая передача), так и в Кубке России (1 гол, 2 голевые передачи).

Как вначале карьеры

После переезда Малкома в чемпионат Саудовской Аравии главной ударной силой «Зенита» стал Матео Кассьерра. 8 голов в девяти матчах при двух голевых передачах. В Кубке России нападающий больше раздаёт, нежели забивает: 3 голевые передачи против одного гола. Отметим, что в июле 2016 года Кассьерра был игроком «Аякса», и его трансферная стоимость оценивалась в 5 млн евро. В последующем она только снижалась и достигла минимума в январе 2021 года в «Белененсеше» (700 тыс. евро). В России у колумбийца получилось «перезагрузить» свою карьеру. Ждём от него новых свершений.

Самый молодой

Никита Салтыков не только самый молодой игрок списка, но ещё и самый подорожавший в относительной величине. Стоимость 19-летнего полузащитника «Крыльев Советов» возросла на 650%! Настырный игрок не только ярко проявил себя на старте сезона чемпионата России (4 гола, 2 голевые передачи), как и вся самарская команда, но и запомнился в матчах против олимпийской сборной Египта. С большой долей вероятности Салтыков зимой окажется в «Локомотиве». На него также претендует ЦСКА, нельзя исключать вариант с «Зенитом». Остаётся только согласовать вопрос суммы трансфера.

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Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Крылья Советов Краснодар Наир Тикнизян Никита Салтыков Эдуард Сперцян Матео Кассьерра Бенхамин Гарре
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Комментарии (1)
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Zenituwka
06 Октября 2023 в 13:15
После десяти туров команда Игоря Осинькина идёт на десятой строчке в турнирной таблице.

А я думал Крылья вторые идут.
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