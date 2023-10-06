Колодин: «Игра «Спартака» - это безобразие»

Экс-игрок сборной России и столичного «Динамо» Денис Колодин оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак» - народная команда. Вот все её и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют - безобразие. Что случилось? Ничего. Просто нужны хорошие игроки», - передает слова Колодина «РБ Спорт».

В последнем матче «Спартак» потерпел крупное поражение от «Динамо» со счетом 0:3. Следующий поединок «красно-белые» проведут против ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

По итогам десяти туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в чемпионате страны.