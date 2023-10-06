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Колодин: «Игра «Спартака» - это безобразие»

06 Октября 2023 • 09:40 Комментировать (1)

Экс-игрок сборной России и столичного «Динамо» Денис Колодин оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак» - народная команда. Вот все её и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют - безобразие. Что случилось? Ничего. Просто нужны хорошие игроки», - передает слова Колодина «РБ Спорт».

В последнем матче «Спартак» потерпел крупное поражение от «Динамо» со счетом 0:3. Следующий поединок «красно-белые» проведут против ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

По итогам десяти туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в чемпионате страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Колодин
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Комментарии (1)
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Erling Viglafson
06 Октября 2023 в 11:58
Каждый год одно и то же. Покупают спартачи легионеров за хорошие, по нашим меркам деньги, кричат что "ну все, вам всем карачун, к нам таааакие игроки пришли, щас они зарешают"! Потом эти игроки сдуваются и к середине сезона опять начинается "нужны игроки". Такое ощущение, что через Спартак агенты тупо доят Лукойл. Кого бы ни купили - эффект одинаковый каждый год.
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