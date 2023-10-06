Быстров - о «Зените»: «Забраться на вершину легко - удержаться намного сложнее»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о спаде «сине-бело-голубых». Подопечные Сергея Семака потерпели два подряд поражения в Премьер-лиге – от «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3).

«Зенит» столкнулся с трудностями. Но Семак на протяжении пяти лет подтверждал, что умеет выбираться из подобных ситуаций. Забраться на вершину легко - удержаться намного сложнее», - приводит слова Владимира «Спорт-Экспресс».

После десяти туров петербургский клуб набрал 17 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче чемпионата страны «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с «Сочи». Игра пройдет 7 октября.