Быстров предложил Соболеву стримить, а не играть в футбол

Экс-игрок петербургского «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался о том, что центральный нападающий Александр Соболев не поможет «Спартаку» в предстоящем дерби против ЦСКА в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Если смотреть на форму Соболева в последних матчах, то ему лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером. Сейчас это модно в нашем футбольном сообществе», - рассказал Владимир в интервью «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне Соболев сыграл десять поединков, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Матч «Спартак» - ЦСКА состоится на «Открытие Банк Арене» 8 октября.