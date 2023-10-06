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Быстров предложил Соболеву стримить, а не играть в футбол

06 Октября 2023 • 09:17 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался о том, что центральный нападающий Александр Соболев не поможет «Спартаку» в предстоящем дерби против ЦСКА в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Если смотреть на форму Соболева в последних матчах, то ему лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером. Сейчас это модно в нашем футбольном сообществе», - рассказал Владимир в интервью «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне Соболев сыграл десять поединков, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Матч «Спартак» - ЦСКА состоится на «Открытие Банк Арене» 8 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Быстров Александр Соболев
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