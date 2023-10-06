Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил предложение выступать под нейтральным флагом на международных турнирах.

«Мы - великая страна, а я патриот. Мне не хочется, чтобы мою страну унижали. С другой стороны именно в международных турнирах можно проверить свой уровень мастерства. У меня дилемма. Молодых ребят жалко, но я не хочу, чтоб мою страну унижали. Конечно, надо играть с другими, но если команда выигрывает и поднимается непонятно какой флаг - это дикость», - сказал Петрушин.