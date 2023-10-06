Градиленко грубо оскорбил тренера «Спартака» Абаскаля

Футбольный функционер Дмитрий Градиленко, ранее занимавший пост гендиректора «Урожая», в грубой форме высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале после матча с «Динамо».

«Как я и предполагал, друзья. «Динамо» намного вкусней. Дорогой наш «друг», в кавычках, «тренер», в кавычках, «Абасраль», в кавычках, поезжай домой, мы справимся без тебя», - приводятся слова Градиленко на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что кубковый матч между «Динамо» и «Спартаком» завершился крупным поражением «красно-белых» со счетом 0:3. Следующий поединок «красно-белые» сыграют в Премьер-лиге с ЦСКА.