Орлов назвал причину, почему Джикия не играет за «Спартак»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке». Капитан команды в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе «красно-белых».

«Джикия не показывает того уровня игры, который необходим не только тренеру, но и «Спартаку». Мне возражают: «А что, Дуарте лучше?» Дуарте вообще не должен играть в «Спартаке», - поделился мнением комментатор в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что в последних матчах в центре защиты «народной команды» играют Алексис Дуарте и Срджан Бабич.

После десяти туров чемпионата России спартаковцы занимают шестое место в турнирной таблице.