Чанов прокомментировал рекорд Акинфеева

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал рекорд голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева по сыгранным матчам в рамках Российской премьер-лиги.

«Акинфеев провел 550 матчей в РПЛ. Этот рекорд лишний раз подчеркивает легендарность Акинфеева в российском футболе. Он лучший вратарь России, это без разговоров», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА. Голкипер защищает цвета «армейского» коллектива с 2003 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 37-летний вратарь принял участие в семи матчах, в которых попустил 11 мячей.