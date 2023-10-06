Быстров оценил шансы в дерби «Спартак» - ЦСКА

Экс-игрок сборной России, а сейчас футбольный эксперт Владимир Быстров поделился мнением о предстоящем дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Дерби есть дерби. На такие матчи любой игрок должен выходить на поле и биться. Даже если у тебя травма, делай укол - и вперед! В целом же «Спартак» сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА», - передает слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Поединок «Спартак» - ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

Перед этим матчем хозяева занимают шестое место в таблице, а гости – пятое.