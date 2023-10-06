Личка: «В этом сезоне «Зениту» чуть-чуть потяжелее»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка в разговоре с журналистами высказался о борьбе с петербургским «Зенитом» в Российской премьер-лиге.

«В этом сезоне «Зениту» чуть-чуть потяжелее. Хотя на протяжении последних 5 лет они доминировали. Уверен, что они сильны ментально. Понятно, что время покажет», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После десяти туров «Динамо» и «Зенит» являются соседями по турнирной таблице Премьер-лиги – москвичи занимают пятое место, а питерцы – четвертое.

В следующем матче чемпионата России подопечные Лички на домашнем стадионе примут воронежский «Факел».