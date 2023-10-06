Быстров: «Абаскаль делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек»

Экс-футболист сборной России, а сейчас эксперт на телевидении Владимир Быстров высказался о будущем главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после двух подряд крупных поражений команды.

«На протяжении последних 2-3 месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек! Все зависит от руководителей «Спартака». Думаю, у них были другие ожидания перед сезоном», - передает слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последних двух встречах «Спартак» поиграл «Крыльям Советов» (0:4) и столичному «Динамо» (0:3).

По итогам десяти туров Премьер-лиги «красно-белые» с 16 баллами занимают шестое место в таблице.