Селюк рассказал о будущем форварда «Ахмата» Конате

Агент Дмитрий Селюк высказался относительно будущего нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате.

«Собирается ли Мохамед продлевать контракт? Продлевать он вряд ли будет. Конате сейчас 25 лет. Расцвет сил. Он должен сделать следующий шаг вверх. Думаю, это будет зимой», - приводит слова Селюка «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний африканец провел десять поединков, в которых отметился тремя голами с 11-метровой отметки. Срок действующего контракта Конате с грозненским клубом рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.