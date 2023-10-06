Колодин предложил вернуть Романцева в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Денис Колодин предлагает вернуть в московский «Спартак» легендарного тренера Олега Романцева.

«Спартак» - это Романцев. Пусть он берёт игроков в «Спартак». клубу нужны хорошие футболисты. Сделайте его спортивным директором клуба!» - передает слова Колодина «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент пост спортивного директора «красно-белых» занимает британский функционер Пол Эшуорт. Он пришел в клуб летом прошлого года.

После десяти туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 16 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.