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Агент Барбоза: Абаскаль точно найдёт клуб после «Спартака»

05 Октября 2023 • 23:13 Комментировать

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о перспективах наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля после увольнения из стана «красно-белых».

«Не могу сказать, быстро ли он найдёт себе клуб в Европе в случае ухода из «Спартака», но он известен. Он точно найдет себе клуб. Он востребован в европейских командах. Если бы не был, то и «Спартак» бы с ним не подписал контракт», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Барбоза отметил, что отставка Абаскаля будет неправильным решением от руководства «красно-белых», отметив нестабильность клуба и талант испанского специалиста.

Напомним, что Абаскаль руководит «Спартаком» с 2022 года. В прошедшем сезоне московский клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паулу Барбоза Гильермо Абаскаль
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