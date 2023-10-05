Агент Барбоза: Абаскаль точно найдёт клуб после «Спартака»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о перспективах наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля после увольнения из стана «красно-белых».

«Не могу сказать, быстро ли он найдёт себе клуб в Европе в случае ухода из «Спартака», но он известен. Он точно найдет себе клуб. Он востребован в европейских командах. Если бы не был, то и «Спартак» бы с ним не подписал контракт», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Барбоза отметил, что отставка Абаскаля будет неправильным решением от руководства «красно-белых», отметив нестабильность клуба и талант испанского специалиста.

Напомним, что Абаскаль руководит «Спартаком» с 2022 года. В прошедшем сезоне московский клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата.