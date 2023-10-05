Севикян назвал цель «Пари НН»

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян ответил на вопрос о целях команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У нас есть цель – выигрывать каждый матч, конечно, нам бы хотелось занять высокое место по итогам этого сезона. Для этого нужно продолжать работать. Сейчас мы знаем, что способны на многое», — приводит слова Севикяна портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 22-летний футболист появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров и забил пять мячей.

После десяти туров «Пари НН» находится на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 14 очков.

В предстоящем туре нижегородцы сыграют с «Крыльями Советов».