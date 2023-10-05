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​Виталий Дьяков: «Спартак» слишком зависим от двух футболистов»

05 Октября 2023 • 21:22 Комментировать

Бывший игрок московского «Динамо», а также второй команды «Спартака», Виталий Дьяков, считает большой проблемой чрезмерную зависимость «красно-белых» от игры определенных футболистов.

Соперники, считает Дьяков, уже разобрались с этой ситуацией, а нестандартных решений в обойме главного тренера клуба, испанского специалиста Гильермо Абаскаля, не нашлось, считает Дьяков:

- Если соперники прикрывают Бонгонда и Промеса, «Спартак» впереди смотрится беспомощно. Он слишком зависим от этих двух футболистов, - цитирует слова Дьякова bobsoccer.ru.

В следующем туре российского чемпионата московский клуб сыграет с земляками из ЦСКА.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес ​Виталий Дьяков
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