​Виталий Дьяков: «Спартак» слишком зависим от двух футболистов»

Бывший игрок московского «Динамо», а также второй команды «Спартака», Виталий Дьяков, считает большой проблемой чрезмерную зависимость «красно-белых» от игры определенных футболистов.

Соперники, считает Дьяков, уже разобрались с этой ситуацией, а нестандартных решений в обойме главного тренера клуба, испанского специалиста Гильермо Абаскаля, не нашлось, считает Дьяков:

- Если соперники прикрывают Бонгонда и Промеса, «Спартак» впереди смотрится беспомощно. Он слишком зависим от этих двух футболистов, - цитирует слова Дьякова bobsoccer.ru.

В следующем туре российского чемпионата московский клуб сыграет с земляками из ЦСКА.