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Луценко: «Я подал документы на тренерскую лицензию» эксклюзив

05 Октября 2023 • 20:45 Комментировать

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих планах.

- Спустя время мы можем увидеть вас тренером?

- Да, я уже подал документы на тренерскую лицензию категории Б. До 31 октября сообщат, приняли меня на обучение или нет. Пока жду ответа.

36-летний форвард минувшим летом покинул тульский «Арсенал» и стал свободным агентом. Луценко выступал за клуб с 2019 года. Ранее футболист рассказал, что к нему обращались представители Медиалиги.

Полное интервью с Евгением Луценко выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 6 октября, в 10:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Луценко
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