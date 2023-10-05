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Кузьмичёв: «Краснодар» заслуженно лидирует в РПЛ

05 Октября 2023 • 17:11 Комментировать
Краснодар
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Ростов
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07.10 19:00

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился комментарием о результатах «Краснодара» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» пока радует своей игрой, они заслуженно занимают первое место. Вопрос только в одном: смогут ли они пройти также ровно до конца сезона. Какие-то выводы рано делать сейчас», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

По мнению специалиста, отрыв «быков» от «Зенита» на семь очков не является критичным, его можно отыграть.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 24 очка в десяти матчах. Отметим, что команда Владимира Ивича пока не проиграла ни одного поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Кузьмичёв
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