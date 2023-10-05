​Галактионов рассказал, почему Марадишвили мало играет в чемпионате России

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, почему полузащитник Константин Марадишвили получает мало игрового времени в чемпионате России.

«Это связано с конкуренцией. В его силах эту ситуацию изменить, как только он будет показывать определённое качество игры», - цитирует Галактионова Sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 7 октября. Команда Михаила Галактионова будет играть против «Урала» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

На текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.