​В «Спартаке» после двух разгромов вручили медали

«Спартак» провалил последние матчи, проиграв «Крыльям Советов» в Премьер-лиге и «Динамо» в Кубке России с результатами 0:4 и 0:3 соответственно. На следующий день после неудачи в дерби в стане «красно-белых» провели церемонию вручения бронзовых медалей для сотрудников клуба. Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, медали получили не все, а лишь некоторые сотрудники «Спартака». На мероприятии присутствовали гендиректор клуба Олег Малышев, его предшественник Евгений Мележиков, тренер Гильермо Абаскаль и агент Тимми Мешедер.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Спартак» занял третье место, пропустив вперёд ЦСКА и «Зенит».

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 8 октября, - против ЦСКА на поле соперника. На текущий момент команда Гильермо Абаскаля занимает лишь пятое место в турнирной таблице.