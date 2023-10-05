​В CAS высказались о деле Тимощука против Украинской ассоциации футбола

В Спортивном арбитражном суде (CAS) дали комментарий по поводу дела Анатолия Тимощука. Как известно, член тренерского штаба «Зенита» подал иск против Украинской футбольной ассоциации (УАФ) после решения лишить его тренерской лицензии и титулов.

«Дата слушаний пока не назначена. Как только она будет установлена, она появится в списке слушаний, опубликованном на главной странице сайта CAS», - ответ пресс-службы суда приводит ТАСС.

Анатолий Тимощук работает в тренерском штабе «Зенита» с марта 2017 года. В своё время, в 2013-2015 годах, украинец выступал за питерский клуб в качестве футболиста.