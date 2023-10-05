Кавазашвили: «Уровень российского футбола ужасный»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об уровне футбола в России.

Ветеран назвал уровень российского футбола ужасным, выразив мнение, что игрокам РПЛ необходимо уезжать выступать за рубеж. Кавазашвили считает, что сейчас нет футболистов, которые соответствовали бы национальной сборной России.

«Обратите внимание на все последние товарищеские матчи, которые играла наша сборная. Посмотрите на уровень игры наших футболистов. Уровень российского футбола ужасный. Что говорить про сборную, если уровень футбола у нас низкий», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Напомним, свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 12 октября против команды Камеруна в Москве.