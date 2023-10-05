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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Уровень российского футбола ужасный»

05 Октября 2023 • 15:52 Комментировать (2)
РОССИЯ
...
Камерун
12.10 19:00

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об уровне футбола в России.

Ветеран назвал уровень российского футбола ужасным, выразив мнение, что игрокам РПЛ необходимо уезжать выступать за рубеж. Кавазашвили считает, что сейчас нет футболистов, которые соответствовали бы национальной сборной России.

«Обратите внимание на все последние товарищеские матчи, которые играла наша сборная. Посмотрите на уровень игры наших футболистов. Уровень российского футбола ужасный. Что говорить про сборную, если уровень футбола у нас низкий», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Напомним, свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 12 октября против команды Камеруна в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили
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Комментарии (1)
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shatun
05 Октября 2023 в 16:47
а зачем им напрягаться,их и так неплохо кормят.
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