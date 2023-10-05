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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Первая страна согласилась играть с юношами России

05 Октября 2023 • 15:50 Комментировать

УЕФА и ФИФА приняли решения о допуске юношеских сборных России к официальным соревнованиям. Более десяти стран после этого объявили о бойкоте, выразив нежелание играть с российскими командами даже на таком уровне. Впрочем, в Венгрии готовы играть против юношескими сборными России, о чём было публично объявлено.

В заявлении Венгерской футбольной федерации говорится о том, что организация уважает решение УЕФА. Венгры отмечают, что всегда соблюдают решения и регламенты УЕФА.

Стоит сказать, что УЕФА и ФИФА разрешили юношеским командам России играть в нейтральном статусе, в том числе без флага и гимна.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА УЕФА Юношеская Сборная России Венгрия
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